Трамп заявил, что не винит украинцев за нежелание продолжать войну

Журналисты рассказали главе государства, что опрос Gallup показал, что только менее четверти украинцев настроены на продолжение конфликта.

«Я их не виню», — ответил Трамп журналистам.

Ранее на борту Air Force One американский президент заявил, что «сейчас не время» просить от президента России Владимира Путина прекращения огня в зоне боевых действия на Украине. Он подчеркнул, что если «придется требовать», то он примет жесткие меры. Трамп предложил другое решение, благодаря которому удастся разрешить конфликт.