Трамп поговорил по телефону с Зеленским, Макроном, Мерцем, Стармером и Туском

Во время рабочей встречи в рамках саммита Европейского политического сообщества в Тиране состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа, украинского лидера Владимира Зеленского и глав нескольких европейских стран. Об этом со ссылкой на заявления пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова сообщило издание «Украинская правда».

Участниками беседы с американским лидером стали Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск.

«Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер, Туск провели телефонный разговор с Трампом», — объявил Никифоров.

Он уточнил, что подробности и детали рабочего разговора будут объявлены позже.

В Telegram-канале руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака появились фотографии с сегодняшнего саммита в Албании. На них видно, как украинский лидер сидит за одним столом с представителями европейских стран.

Ранее Трамп заявил, что может позвонить президенту России Владимиру Путину для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.