Трамп заявил, что НАТО подвел США

Североатлантический альянс не служит интересам Соединенных Штатов и разочаровывает отсутствием поддержки. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с Fox News.

«НАТО нас подвел. Мы много лет обслуживали их интересы, тратили триллионы долларов, а когда нам самим понадобилась небольшая помощь, их нет», — сказал он.

Глава США добавил, что этот поступок со стороны альянса необходимо помнить.

Трамп не впервые критикует НАТО. Недавно он заявил, что до членов Североатлантического альянса можно достучаться, только надавив на них.

Американский президент не скрывает, что разочарован отказом НАТО помочь Соединенным Штатам в конфликте на Ближнем Востоке.