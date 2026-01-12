Трамп заявил, что может запретить Exxon работать в Венесуэле

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что может отказать компании Exxon в работе в Венесуэле. Об этом он сказал во время беседы с журналистами на борту самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич.

В конце прошедшей недели Трамп провел переговоры с представителями крупных нефтяных компаний. Встреча прошла в Белом доме. На ней присутствовали главы почти 20 корпораций, в том числе Chevron, Exxon, Shell, и ConocoPhillips.

«Exxon — мне не понравился их ответ. <…> Я склонен оставить Exxon в стороне», — процитировало Трампа РИА «Новости».

США 3 января осуществили масштабный удар по Венесуэле, президента государства Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес захватили и доставили в Нью-Йорк. Американский лидер заявил, что его венесуэльский коллега вместе с женой предстанут перед судом, потому что якобы причастных к «наркотерроризму» и представляли угрозу безопасности США. Во время заседания в нью-йоркском суде Мадуро и Флорес не признали вину по всем пунктам обвинения.

Ранее Трамп заявил, что США нанесут по Ирану невиданные ранее удары, если он атакует американские военные и коммерческие объекты. До этого спикер иранского парламента сообщил, что в случае атаки Вашингтона Тегеран ударит по базам США в Израиле.