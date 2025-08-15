Трамп заявил, что мирную сделку должны согласовать Россия и Украина

Мирную сделку по урегулированию конфликта на Украине должны согласовать Киев и Москва. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Американский лидер пообщался с журналистами на борту самолета по пути на Аляску, где состоится саммит России и США. Трамп отметил, что решение по заключению мира должны принимать стороны конфликта — Россия и Украина. Президент США заявил, что хочет «подготовить почву» для возможных договоренностей.

Самолеты глав России и США уже приземлились в Анкоридже, Трамп и президент России Владимир Путин тепло поприветствовали друг друга и сели в машину американского лидера. По словам журналистов, дорога от аэропорта Анкориджа до места проведения саммита займет около 30 минут.