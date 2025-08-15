Трамп заявил, что мирную сделку должны согласовать Россия и Украина

Мирную сделку по урегулированию конфликта на Украине должны согласовать Киев и Москва. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
Американский лидер пообщался с журналистами на борту самолета по пути на Аляску, где состоится саммит России и США. Трамп отметил, что решение по заключению мира должны принимать стороны конфликта — Россия и Украина. Президент США заявил, что хочет «подготовить почву» для возможных договоренностей.
Самолеты глав России и США уже приземлились в Анкоридже, Трамп и президент России Владимир Путин тепло поприветствовали друг друга и сели в машину американского лидера. По словам журналистов, дорога от аэропорта Анкориджа до места проведения саммита займет около 30 минут.
Число погибших при ЧП на заводе «Эластик» в Рязанской области достигло 11
В России вдвое вырастет госпошлина за получение водительских прав
В Новосибирской области задержали двух подростков за попытку теракта
Вероятность новых встреч Путина и Трампа оценили в Совфеде
В Черниговской области атаковали пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
В Совфеде назвали роль саммита России и США для европейской безопасности
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте