Трамп заявил, что лично спас Хаменеи от «унизительной смерти»
Президент США Дональд Трамп признался, что лично спас верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи от смерти. Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.
«Его страна была опустошена, <…> и я точно знал, где он укрылся, и не позволил <…> прервать его жизнь», — говорится в посте.
Американский лидер обратил внимание, что он приказал отменить мощнейший удар по Тегерану, который планировался, как «финальный нокаут» в конфликте Ирана и Израиля.
Трамп заметил в публикации, что аятоллу Али Хаменеи его даже не поблагодарил.
До этого президент США сделал шокирующее заявление по Ирану.