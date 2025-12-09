Президент США Дональд Трамп назвал Крым «сердцем» и подчеркнул, что полуостров омывается океаном с четырех сторон. Об этом республиканец рассказал в интервью Politico .

«Крым был сердцем… каждый раз, когда я смотрю на карту, я думаю: „О, какой красивый этот Крым“. Ух ты! Он с четырех сторон окружен океаном… У него просто огромный потенциал», — заявил Трамп.

У него есть только узкая полоска суши, которая соединяет его с основной частью. Крым огромный.

«Это четыре стороны воды в самом теплом регионе. Там лучшая погода, все самое лучшее», — подчеркнул он.

Крым находится на севере Черного моря и с северо-востока омывается Азовским морем. Полуостров почти полностью окружен водой и соединяется с материком через узкий Перекопский перешеек. Его площадь составляет около 27 тысяч квадратных километров.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. Большинство жителей полуострова — 96,77% в Крыму и 95,6% в Севастополе — проголосовали за присоединение к России.

Ранее газета The Telegraph заявила что США готовы признать, что Крым и занятые российскими войсками территории входят в состав России. На такой шаг американцы пойдут ради заключения соглашения о прекращении боевых действий.