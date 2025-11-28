Telegraph: США готовы объявить Крым и другие территории российскими ради мира

В США готовы признать, что Крым и занятые российскими войсками территории входят в состав России. На такой шаг американцы могут пойти ради заключения соглашения о прекращении боевых действий, сообщила газета The Telegraph .

В материале подчеркнули, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф приедет на переговоры в Москву именно с этой целью. Дональд Трамп поручил ему сделать «прямое предложение» президенту Владимиру Путину.

Сопровождать Уиткоффа будет зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

«Становится все более очевидно, что американцев не волнует позиция Европы», — указал в беседе с авторами материала один из знакомых с ситуацией источников.

В статье также добавили, что Украине не придется признавать эти территориальные потери.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что американский план урегулирования украинского конфликта рассмотрят в Москве на следующей неделе.