Трамп заявил, что Южная Корея заплатит США $350 млрд за снижение пошлин

Южная Корея согласилась выплатить США 350 миллиардов долларов в обмен на снижение таможенных пошлин. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Кроме того, они согласились покупать большие объемы наших нефти и газа, инвестиции в нашу страну со стороны богатых южнокорейских компаний и предпринимателей превысят 600 миллиардов долларов», — заявил Трамп.

Президент США отметил, что военный союз с Южной Кореей сейчас сильнее, чем когда-либо, поэтому он дал добро на строительство атомной подводной лодки вместо старомодных дизельных.

Власти крупной южнокорейской провинции Северный Кенсан подарили Трампу несколько сувениров. Среди наиболее интересных — яблоко с гравировкой лица американского президента. Подарки считаются неофициальными, от имени местных властей, а не от государства.