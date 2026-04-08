Трамп заявил, что Иран откажется от обогащения урана

Иран откажется от обогащения урана и передаст США всю ядерную пыль. Об этом написал президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social .

Кроме того, он заявил, что санкции против Ирана будут смягчаться, но любая страна, которая решит поставлять оружие Исламской Республике, столкнется с 50% тарифами на экспорт в США.

«Никаких исключений не будет!» — подчеркнул Трамп.

Между США и Ираном объявлено двухнедельное перемирие. В пятницу в Исламабаде пройдут прямые переговоры. О приостановке ударов объявил и Израиль. После этого Сирия и Ирак открыли небо для самолетов.

При этом Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что США согласились оставить за республикой Ормузский пролив и не препятствовать программе обогащения урана.