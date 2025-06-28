Иран частично открыл воздушное пространство

Иран возобновил прием международных рейсов над центральной областью страны и частично — над западной. Об этом заявил представитель Министерства дорог и городского развития Исламской Республики Маджид Ахван, сообщила гостелерадиокомпания IRIB .

Воздушное пространство открыли для внутренних и международных рейсов, вылетающих из аэропортов, расположенных на востоке Ирана.

В список работающих воздушных гаваней вошли Боджнурд, Сабзевар, Мешхед, Бирдженд, Заболь, Захедан, Сараван, Чабахар, Ираншахр, Серахс, Гонабад, Джирофт и Джаск.

Ранее Росавиация сняла запрет на рейсы, маршрут которых проходит над территорией Ближнего Востока. Самолеты снова начали летать над Ираком, Ираном и Иорданией. В случае необходимости Росавиация незамедлительно предупредит авиакомпании об изменениях.