Трамп заявил, что Индия и Россия «ушли к Китаю»

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Россия и Индия фактически сблизились с Китаем. Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

«Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые ушли к глубокому и мрачному Китаю. Пусть у них будет долгое и процветающее будущее вместе!» — написал американский лидер.

Публикацию Трамп сопроводил фотографией президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Снимок был сделан в ходе прошедшего с 31 августа по 1 сентября саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.