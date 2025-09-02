Важнейшим итогом прошедшего саммита ШОС стало без преувеличения долгожданное согласие Китая на строительство газопровода «Сила Сибири — 2». Как сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, меморандум о строительстве СС-2 и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток» наконец подписан.

«Договоренность по „Силе Сибири — 2“ рассчитана на 30 лет, цена поставок будет рассмотрена отдельно, она будет ниже, чем для Европы», — отметил Миллер, добавив, что «Газпром» и китайская нефтегазовая корпорация CNPC договорились также об увеличении поставок российского газа по существующей ветке «Силы Сибири» с 38 до 44 миллиардов кубометров в год. Китай довольно долго не давал своего согласия на строительство нового газопровода, пытаясь весьма существенно сбить цену будущих поставок российского голубого топлива. И все же решение принято. Видимо, между попытками договориться с США и тем, чтобы бросить вызов западной гегемонии, в Пекине окончательно выбрали второе.

Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Во многом триггером для такого решения, я полагаю, стал саммит на Аляске, когда Китай почувствовал угрозу того, что русские с американцами могут заключить сделку и начать «дружить за его спиной». По крайней мере, в США не скрывали, что все их попытки «умаслить» Кремль имеют своей целью именно разрыв российско-китайского союза. В итоге от сегодняшнего решения выиграют обе стороны, точнее — все три, включая Монголию, по территории которой пройдет часть транзита. Недаром накануне состоялась трехстороння встреча президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

Мы, Россия, получим надежный рынок газа, ранее зарезервированного для ЕС, и тем самым на деле, а не на словах совершим неоднократно анонсированный «разворот на Восток». Тем более что в отношениях с нынешней Европой как в ближайшей, так и, по-видимому, в среднесрочной перспективе ловить особо нечего.

Кроме того, Россия значительно улучшит свой бюджет, который начал потихоньку «потрескивать», заставляя нас увеличивать дефицит. Санкции работают, чего уж там.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

КНР, в свою очередь, получит не только дешевый относительно СПГ газ в объеме, вероятно, даже слегка превышающем его нынешние потребности, — впрочем, СС-2 построят не завтра, так что тут игра на перспективу. Но и, судя по всему, окончательно выбьет из-под США ресурсную базу, на которую они, возможно, рассчитывали. В любом случае это событие поистине исторического масштаба, куда большее, чем сам прошедший саммит ШОС. Оно означает переход некоего незримого Рубикона, решиться на который Китай не мог длительное время. Теперь выбор сделан, ставок больше нет.

