Трамп заявил, что иммиграция погубит Европу

Нелегальная иммиграция стала одной из тем заявлении президента США Дональда Трампа во время визита в Шотландию. Слова политика привело Sky News .

«Вам лучше взять себя в руки, иначе Европы больше не будет», — сказал Трамп.

Американский лидер назвал иммиграцию ужасным вторжением, которое необходимо остановить.

«Иммиграция убивает Европу», — добавил он.

После возвращения в Белый дом Трамп проводит жесткую антииммиграционную политику. В США проходят рейды против нелегалов, их депортируют. В июне в Лос-Анджелесе вспыхнули протесты из-за введения этих мер, которые переросли в беспорядки, после чего президент направил в город войска Нацгвардии.

Тем временем в Москве Чертановский районный суд вынес приговор четырем участникам этнической преступной группы, занимавшейся незаконной легализацией мигрантов. По данным УФСБ, уроженцы Азербайджана изготавливали поддельные документы для иностранцев, позволявшие им оставаться в России.