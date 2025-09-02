Трамп шокировал заявлением об Украине
Президент США сообщил, что узнал новые факты о конфликте на Украине
Американский лидер Дональд Трамп в своем обращении из Овального кабинета сделал несколько замечаний об украинском конфликте. Трансляцию выступления политика вело Reuters.
Глава Белого дома отметил, что «узнал много интересного» об украинском конфликте. Таким образом Трамп ответил на вопрос журналиста — тот интересовался, не говорил ли американский лидер с Владимиром Путиным.
Политик также уверил, что продолжает внимательно следить за ходом конфликта на Украине. Какие именно «интересные вещи» он узнал, Трамп пообещал рассказать в ближайшие дни.
Во вторник, 2 сентября, Трамп впервые после слухов о смерти появился на публике. Он прокомментировал эти данные формулировкой: «это какое-то безумие».