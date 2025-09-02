Трамп шокировал заявлением об Украине

Президент США сообщил, что узнал новые факты о конфликте на Украине

Американский лидер Дональд Трамп в своем обращении из Овального кабинета сделал несколько замечаний об украинском конфликте. Трансляцию выступления политика вело Reuters .

Глава Белого дома отметил, что «узнал много интересного» об украинском конфликте. Таким образом Трамп ответил на вопрос журналиста — тот интересовался, не говорил ли американский лидер с Владимиром Путиным.

Политик также уверил, что продолжает внимательно следить за ходом конфликта на Украине. Какие именно «интересные вещи» он узнал, Трамп пообещал рассказать в ближайшие дни.

Во вторник, 2 сентября, Трамп впервые после слухов о смерти появился на публике. Он прокомментировал эти данные формулировкой: «это какое-то безумие».