Трамп заявил, что будет продолжать бессрочно продлевать срок продажи TikTok

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен бессрочно продлевать процесс продажи TikTok. Об этом сообщило издание Newsbreak .

«Трамп назвал опасения по поводу национальной безопасности, связанные с TikTok и его китайской материнской компанией, преувеличенными и заявил, что будет продлевать срок до тех пор, пока не найдется покупатель», — написали журналисты.

В пятницу президент Трамп объявил о намерении продлить срок, до которого TikTok должна расстаться с материнской компанией ByteDance, пока не найдется подходящий американский покупатель.

В прошлом году Конгресс разрешил запретить использование TikTok в США, если ByteDance не продаст контрольный пакет акций американской компании. Однако с начала второго срока Трампа этот срок трижды продлевался.

«Мы будем следить за вопросами безопасности», — сказал Трамп.

Сложная ситуация вокруг ByteDance и TikTok во многом вызвана нежеланием компании продавать свою американскую долю. Особенно это актуально в свете высоких пошлин на китайские товары, которые ввел Трамп.

Ранее Белый дом завел официальный аккаунт в TikTok, который до этого пытался запретить. На страницу подписались уже более 88 тысяч человек.