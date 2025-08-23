Трамп заявил, что будет продолжать бессрочно продлевать срок продажи TikTok
Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен бессрочно продлевать процесс продажи TikTok. Об этом сообщило издание Newsbreak.
«Трамп назвал опасения по поводу национальной безопасности, связанные с TikTok и его китайской материнской компанией, преувеличенными и заявил, что будет продлевать срок до тех пор, пока не найдется покупатель», — написали журналисты.
В пятницу президент Трамп объявил о намерении продлить срок, до которого TikTok должна расстаться с материнской компанией ByteDance, пока не найдется подходящий американский покупатель.
В прошлом году Конгресс разрешил запретить использование TikTok в США, если ByteDance не продаст контрольный пакет акций американской компании. Однако с начала второго срока Трампа этот срок трижды продлевался.
«Мы будем следить за вопросами безопасности», — сказал Трамп.
Сложная ситуация вокруг ByteDance и TikTok во многом вызвана нежеланием компании продавать свою американскую долю. Особенно это актуально в свете высоких пошлин на китайские товары, которые ввел Трамп.
Ранее Белый дом завел официальный аккаунт в TikTok, который до этого пытался запретить. На страницу подписались уже более 88 тысяч человек.