Белый дом завел официальный аккаунт в TikTok, который до этого пытался запретить

Белый дом завел официальный аккаунт в TikTok. В этом убедился 360.ru.
Сейчас на страницу подписались уже более 88 тысяч человек. В шапке профиля говорится: «Добро пожаловать в золотой век Америки!», а в первом опубликованном ролике — «Америка, мы вернулись! Как дела, TikTok?»
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, продлевающий работу соцсети на территории страны еще на 90 дней. Запретить TikTok в стране пыталась уходящая администрация Джо Байдена, объясняя это необходимостью локализации платформы и требуя от владельца сервиса — китайской компании ByteDance — продать 50% американским инвесторам.
