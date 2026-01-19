Трамп заявил, что больше не чувствует обязанности думать о мире

Президент США Дональд Трамп, не став лауреатом Нобелевской премии мира, больше не считает нужным сосредотачиваться исключительно на мирных инициативах и намерен включить Гренландию в состав Соединенных Штатов. Об этом американский лидер заявил в письме премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стере, которое опубликовал журналист телепрограммы PBS News Ник Шифрин в соцсети X .

«Дорогой Йонас! Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил восемь войн и даже больше, я больше не чувствую обязательства думать исключительно о мире — хотя он всегда будет приоритетом — и теперь могу думать о том, что является правильным и выгодным для Соединенных Штатов Америки», — сказано в публикации.

Трамп снова подчеркнул, что Дания не способна защитить Гренландию от угроз со стороны России и Китая, и поставил под сомнение ее суверенитет над островом. Глава Белого дома заявил, что никаких письменных свидетельств тому нет, только причалившая несколько веков назад лодка.

Президент США добавил, что мир не станет полностью безопасным, пока Соединенные Штаты не добьются абсолютного контроля над Гренландией.

Текст письма также изучил Bloomberg, его опубликовали в материале агентства. Норвежское издание Dagbladet сообщило, что Йонас Гар Стере подтвердил получение сообщения от Трампа.

Евросоюз может послать Украине тревожный сигнал, если не воспрепятствует продаже Гренландии США, написала британская газета The Guardian. Авторы издания с иронией вспомнили, как глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала США союзником и партнером, не обратив внимания на более раннее предупреждение Дании о намерении Трампа захватить остров.