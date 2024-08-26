Дурова назвали первым пострадавшим от борьбы Запада за контроль над интернетом

Задержание и арест основателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции не могло пройти без разрешения США. Поэтому следующими на очереди могут стать руководители Tik-Tok. Об этом ведущей 360.ru Екатерине Малашенко заявил Председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Он не исключил, что под внимание могут попасть и другие крупные IT-компании Китая, которые не относятся к социальным медиа.

«Мы уже видели, как Запад фактически начал войну в отношении должностных лиц Huawei и в ближайшие годы мы увидим нарастающее давление в отношении китайских IT-гигантов. Особенно, если к власти вернется Дональд Трамп. Потому что именно он во время своего президентства особенно ярко проявил антикитайскую риторику со стороны США», — заявил Мезюхо,

Политолог добавил, что Дурову после отказа в сотрудничестве со спецслужбами России тюрьмой никто не грозил. Но теперь после столкновения со спецслужбами Франции ему грозит реальное заключение.

«Теперь мы видим, где больше демократии, а где ее меньше», — подытожил собеседник.

Прокуратура Парижа выпустила официальный релиз об аресте основателя и владельца Telegram Павла Дурова. Из документа следует, что задержанный предприниматель проходит по уголовному делу, которое открыли 8 июля по результатам предварительного расследования отдела по борьбе с киберпреступностью.

Дурову предъявили обвинение по 12 пунктам, среди которых незаконные транзакции, наркоторговля, мошенничество и другие преступления, совершенные на его платформе. При этом в из заявления правоохранителей следует, что Дуров отказался предоставить данные для прослушки или доступа преступных групп, орудующих в мессенджере по запросу спецслужб.