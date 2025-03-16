Трамп захотел избавиться от двух заповедников в Калифорнии

WP: Трамп планирует закрыть учрежденные Байденом два заповедника в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп намерен распорядиться о закрытии двух крупных государственных заповедников в штате Калифорния. Об этом сообщила газета Washington Post .

«Трамп запланировал закрыть в Калифорнии два крупных государственных заповедника, которые учредил бывший президент Джо Байден», — отметили журналисты.

По предварительным данным, речь идет о государственном заповеднике «Саттитла-Хайлендс» на севере штата и государственном заповеднике «Чакуолла» в Южной Калифорнии.

Коренные народы США, считающие места священными для себя, ранее обращались к властям с просьбой остановить добычу полезных ископаемых на этих территориях.

Журналисты напомнили, что Трамп в свой первый президентский срок сократил площади двух государственных заповедников в штате Юта. При этом пока непонятно, будут ли у главы Белого дома полномочия на закрытие заповедников при нынешнем сроке.

Ранее Трамп допустил наступление шатдауна в США на этой неделе.