Трамп забыл об обещании выплатить американцам по 2000 долларов

Президента США Дональда Трампа застали врасплох напоминанием об обещании раздать американцам по 2000 долларов из доходов от таможенных пошлин. Об этом сообщил журнал People .

Главе Белого дома напомнили о ноябрьском заявлении в Truth Social журналисты Кэти Роджерс и Тайлер Пейджер. Тогда лидер Соединенных Штатов уверял, что тарифы приносят стране триллионы долларов и заверил, что в скором времени все, кроме людей с высокими доходами, получат некие «дивиденды».

«Я обещал? Когда я это обещал?» — задался вопросом Трамп.

Потом президент США добавил, что такие планы действительно были, но заявил, что сроки выплат сдвинулись до конца года.