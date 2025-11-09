Трамп пообещал поделиться с американцами доходом от торговых пошлин

Введение торговых пошлин на импортные товары обогатит всех американцев, за исключением людей с высокими доходами. Каждый гражданин получит не менее двух тысяч долларов. Такое обещание дал в социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что те, кто выступил против введения тарифов на импортные товары, — глупцы.

По его словам, решение превратило США в самую богатую страну в мире, в которой почти нет инфляции, а цены на фондовом рынке обновили исторические максимумы.

«Рекордные инвестиции в США, заводы и фабрики растут по всей стране. Дивиденды составят не менее двух тысяч долларов на человека (не включая людей с высоким доходом). Их выплатят каждому», — написал Трамп.

В минувшую среду, 5 ноября, Трамп заявил, что после окончания самого длительного в истории шатдауна страну ждет «экономический бум». В бюджетном управлении конгресса оптимизм главы государства не разделили и заявили, что остановка государственных расходов ударила по экономике и по итогам четвертого квартала она потеряет 1–2% ВВП.