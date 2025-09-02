Трамп за день заработал на криптовалюте больше, чем за всю жизнь на недвижимости

WSJ: Трамп заработал более пяти млрд долларов за день после запуска токена WLFI

После запуска токена WLFI состояние Дональда Трампа, президента США, увеличилось на пять миллиардов долларов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Новая криптовалюта семьи американского президента вышла на биржу и сразу стала стоить больше, чем вся недвижимость Трампа. Ежедневный доход от этой криптовалюты уже превысил заработок бизнесмена на недвижимости за всю его жизнь.

В начале года Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты в интернете.

«Выпущен мой новый официальный трамповский мемкоин», — написал он в соцсетях.

Как сообщили «Известия», WLFI теперь можно покупать и продавать на открытом рынке. Прошедшие 1 сентября торги стали значительным финансовым достижением для семьи Трампа с момента его вступления в должность.

Ранее стало известно, что Трамп с начала своего срока посетил принадлежащие ему гольф-клубы 66 раз из 225 дней пребывания в должности. Речь идет о 29,3% всех дней с 20 января — даты инаугурации.