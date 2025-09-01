Трамп провел 30% времени на посту президента за игрой в гольф

Американский президент Дональд Трамп с начала своего срока посетил принадлежащие ему гольф-клубы 66 раз из 225 дней пребывания в должности. Об этом сообщил со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

В сообщении уточняется, что речь идет о 29,3% всех дней с 20 января — даты инаугурации. Журналисты отметили, что в первый день осени Трамп также оказался на поле для гольфа в Вирджинии.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором помощник главы США незаметно подбрасывает ему запасной мяч для гольфа после неточного удара. Кадры вызвали бурное обсуждение, пользователи обвинили политика в мошенничестве и насмешливо отметили, что у главы сверхдержавы даже для гольфа есть «прикрытие».