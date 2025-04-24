Трамп за 100 дней президентства нанес непоправимый вред США

Президент США Дональд Трамп меньше, чем за 100 дней нахождения на посту главы государства нанес непоправимый вред американским институтам. Об этом сообщило The Economist.

На новой обложке журнала разместили национальный символ США — белоголового орлана, раненого и перевязанного бинтами. Также там стоит число дней — 1361. Столько осталось до конца срока Трампа.

Авторы статьи напомнили, что одобрение американского лидера среди республиканцев составляло 90%. Однако, теперь вполне вероятным является сценарий, при котором «экстремизм первых 100 дней президентства разбудит мощные силы сопротивления».

Например, возмущение ожидается со стороны инвесторов на фондовом рынке, ведь они обеспокоены ослаблением экономики повышенными пошлинами. В публикации добавили, что на фоне неконтролируемого бюджетного дефицита и некомпетентной политики может произойти крах доллара.

Во вторник, 29 апреля, Трамп «отпразднует» свои первые 100 дней на посту президента в ходе второго срока на митинге в штате Мичиган.

Газета The Washington Post ранее сообщила, что Трамп рассматривает возможность повышения налогов на доходы для американцев, зарабатывающих от миллиона долларов в год.