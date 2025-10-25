Трамп взял паузу. При каких условиях введут новые антироссийские санкции?

Reuters: США введут санкции против РФ, если она не прекратит конфликт на Украине

Белый дом не намерен вводить новые антироссийские санкции в ближайшее время. Об этом сообщило агентство Reuters .

Администрация Трампа уже завершила подготовку нового пакета. Ввод ограничений последует в случае, если Россия не согласится прекращать вооруженный конфликт на Украине.

Часть новых санкций, по данным источника, будет направлена против российского банковского сектора и инфраструктуры, использующейся для поставок нефти на рынок.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отказался обсуждать смягчение рестрикций США на предстоящих встречах. По мнению Дмитриева, американские ограничения не являются большой проблемой.