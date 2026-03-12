Трамп выступил в роли диджея, пока его сторонницу откачивали под «Аве Мария»

На митинге в Кентукки сторонница Республиканской партии упала в обморок, не дослушав речь президента США Дональда Трампа. Вместо того, чтобы помочь ей, он принялся развлекать толпу любимой музыкой, сообщил The Daily Beast .

Примерно через полчаса после начала речи Трампа женщина за его спиной побледнела, перевалилась через ограждение и потеряла сознание. В тот момент он критиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, но отвлекся, чтобы занять публику на время реанимационных мероприятий.

Сначала Трамп спросил, есть ли в зале врач, затем попросил не торопиться. Пока с женщиной работали парамедики, президент попробовал себя в роли диджея.

«Хотите сыграть песню? <…> Как вы думаете, меня слушают за кулисами? А как насчет „Аве Мария“? „Аве Мария“, если они меня слушают. „Аве Мария“ [Лучано] Паваротти», — сказал он.

Через несколько минут после того, как женщину привели в чувства, президент вернулся к речи. Он пошутил, что разговор о Ньюсоме продолжать не стоит, потому что из-за него человеку стало плохо.

Ранее Трамп, призвав бороться с азиатским карпом в Великих озерах, назвал премьер-министра Канады Марка Карни будущим губернатором штата. Он намекнул на планы поглотить соседнее государство.