Трамп выступил в роли диджея, пока его сторонницу откачивали под «Аве Мария»
Трамп попросил включить «Аве Мария» после обморока сторонницы в Кентукки
На митинге в Кентукки сторонница Республиканской партии упала в обморок, не дослушав речь президента США Дональда Трампа. Вместо того, чтобы помочь ей, он принялся развлекать толпу любимой музыкой, сообщил The Daily Beast.
Примерно через полчаса после начала речи Трампа женщина за его спиной побледнела, перевалилась через ограждение и потеряла сознание. В тот момент он критиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, но отвлекся, чтобы занять публику на время реанимационных мероприятий.
Сначала Трамп спросил, есть ли в зале врач, затем попросил не торопиться. Пока с женщиной работали парамедики, президент попробовал себя в роли диджея.
«Хотите сыграть песню? <…> Как вы думаете, меня слушают за кулисами? А как насчет „Аве Мария“? „Аве Мария“, если они меня слушают. „Аве Мария“ [Лучано] Паваротти», — сказал он.
Через несколько минут после того, как женщину привели в чувства, президент вернулся к речи. Он пошутил, что разговор о Ньюсоме продолжать не стоит, потому что из-за него человеку стало плохо.
