Трамп объявил войну азиатскому карпу

Популяция азиатских карпов в Великих озерах увеличилась настолько, что угрожает экосистеме. Президент США Дональд Трамп совместно с губернатором штата Мичиган Гретхен Уитхем запустили программу по борьбе с ними, сообщил People .

Инвазивные виды азиатского карпа расплодились в озере Мичиган и других прилегающих водоемах, вошедших в систему Великих озер на территории США и Канады. Они вытесняют местные популяции в борьбе за пищу и пространство. Трамп назвал эту рыбу агрессивной и угрожающей, призвав местные власти заняться решением проблемы.

«Я попрошу и других губернаторов присоединиться к этой борьбе, в том числе губернаторов Иллинойса, Висконсина, Миннесоты, Пенсильвании, Огайо, Индианы, Нью-Йорка и, конечно, будущего губернатора Канады Марка Карни», — сказал Трамп.

Озеро Мичиган вошло в топ-5 самых живописных водоемов в мире по версии сайта Lonely Planet. В мае 2025 года Трамп издал меморандум о его защите от азиатского карпа, который мигрировал с юго-востока на север через ручьи, реки и озера в регионе реки Миссисипи и Среднего Запада.