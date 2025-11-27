Трамп выступил с телеобращением после стрельбы вблизи Белого дома

Американский лидер Дональд Трамп выступил с телеобращением из Флориды после стрельбы недалеко от Белого дома в Вашингтоне. Трансляцию вел Fox News .

Президент объяснил, что военнослужащих расстреляли в упор из засады. Подозреваемый — уроженец Афганистана. В США он прибыл в сентябре 2021 года. Из-за случившегося проведут дополнительную проверку тех, кто въехал в Штаты из республики после вывода американских военных.

По словам Трампа, атака на нацгвардейцев — это проявление главной угрозы для страны: массового засилия нелегалов. К нынешней ситуации привела миграционная политика экс-президента США Джо Байдена.

Также американский лидер приказал выслать мигрантов, прибывших в страну незаконно.

«Как президент США я намерен убедиться, что животное, которое совершило эту жестокость, заплатит самую суровую цену. Правосудие в отношении злоумышленника восторжествует быстро и четко», — сказал глава государства.

Он назвал произошедшее террористическим актом, преступлением против человечества.