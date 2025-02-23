Американский президент Дональд Трамп до основания разрушил механизм западной помощи Украине. Об этом написало издание The National Interest .

«Слабость Европы выставлена на всеобщее обозрение. Президент Дональд Трамп до основания разрушил механизм западной помощи Украине. Америка официально отказалась от исключительно дорогостоящей и провальной попытки натовской экспансии на территории Украины», — отметили авторы материала.

В статье указали, что Европа должна пересмотреть отношения с рядом стран, в том числе и с Россией. Построить прочный мир на континенте не получится без России.

Европейские лидеры подготовили для Трампа сценарий третьей мировой войны, но американский лидер вряд ли одобрит план по отправке на Украину 30 тысяч солдат.