«Трамп не столь наивен. Ему подсовывают сценарий Третьей мировой войны, и это совсем не то, что он мог бы одобрить», — отметили в материале.

Стармер и Макрон готовятся к поездке в США, где будут «донимать Трампа» своим предложением — отправить на Украину 30 тысяч военных «ради сохранения мира». В материале отметили, что европейский план по Украине состоит из противоречий, а главы европейских государств высказываются не о мире, так как мир им не нужен.

Переговоры России и США в Эр-Рияде знаменуют собой окончательное поражение Европы и смерть коллективного Запада. Это событие будет иметь огромные последствия для всех европейцев, отметили в итальянских СМИ.