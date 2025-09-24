Трамп высмеял Байдена, заменив его портрет на президентской аллее славы

Глава США Дональд Трамп заменил портрет своего предшественника Джо Байдена на «президентской аллее славы» на изображение автопера. Видео опубликовала в соцсети X помощник главы государства Марго Мартин.

«Президентская аллея славы» находится в западном крыле Белого дома.

На кадрах видно, что между двумя портретами Трампа поместили изображение устройства, автоматически ставящего подписи за Байдена.

До этого Трамп не раз говорил, что Байден за время своего президентства ни одного документа не подписал лично. Его автоподписью мог воспользоваться любой желающий, причем даже не поставив главу государства в известность.

Этим летом Байден уже оправдывался за использование устройство для автоматической подписи документов, заявляя, что он лично принимал решение. По его словам, авторучку использовал только из-за большого количества документов.