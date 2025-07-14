Байден оправдался за использование автоподписи в указах

Бывший президент США Джо Байден подтвердил появившуюся в американских СМИ информацию о том, что использовал устройство для автоматической подписи документов (autopen) во время подписания указов о помиловании. В интервью изданию The New York Times он сказал, что на это были не нарушающие закон причины.

Политик прокомментировал обвинения республиканцев в том, что он не был ответственен за эти указы. Байден заявил, что все решения принимал лично, а авторучку использовал из-за большого количества документов.

«Я принял каждое из этих решений. <…> Автоматическая подпись, как вы знаете, законна. Ей пользовались и другие президенты, включая Дональда Трампа», —сказал экс-президент Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что Байден каждый день ездит в Вашингтон, чтобы работать во временном офисе над неизвестным проектом.