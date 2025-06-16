Трамп высказался об участии Путина в саммите G7

Трамп не поддержал участие Путина в саммите G7 на данном этапе

Президент США Дональд Трамп на данном этапе не поддерживает участие российского коллеги Владимира Путина в саммите «Большой семерки». Об этом американский лидер заявил во время беседы с журналистами, его слова привело РИА «Новости».

«Я не говорю, что он должен участвовать сейчас, — уже слишком много воды утекло», — отметил Трамп.

До этого глава Белого дома заявил, что «Большая семерка» раньше была G8 из-за участия России. Однако экс-президент США Барак Обама и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо не захотели видеть страну в составе участников.

По мнению Трампа, исключение российской стороны было ошибкой. Американский лидер отметил, что в G7 сейчас много говорят об России, но ее нет за столом переговоров.