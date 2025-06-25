Организаторы саммита НАТО делают все, чтобы Трамп не увидел Зеленского

Организаторы саммита НАТО в Гааге делают все возможное, чтобы свести к минимуму вероятность личной встречи между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило издание The Washington Post .

По данным журналистов, это связано с опасениями, что переговоры между политиками могут пройти в напряженной обстановке – Трамп испытывает к украинскому коллеге неприязнь. Кроме того, тема Украины стала второстепенной на мероприятии.

При этом сам Зеленский наоборот желает встретиться с Трампом на саммите. Как отметил RT, после унижений американского лидера, украинский президент даже решил надеть черный строгий костюм.

Ранее немецкая газета Der Spiegel сообщила, что делегации стран НАТО пытались скрыть понижение украинского статуса на саммите в Гааге. Такие меры приняли для того, чтобы сделка по повышению расходов на оборону выглядела для Трампа более привлекательной.