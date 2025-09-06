Трамп высказался о личности Лукашенко

США и Белоруссия начали переговоры об обмене заключенными. Белорусский президент Александр Лукашенко проявил себя как сильный лидер, заявил в Белом доме американский президент Дональд Трамп. Трансляцию выступления вела пресс-служба Белого дома.

«Он уважаемый, сильный человек, сильный лидер», — сказал президент США.

Трамп сообщил о подготовке обмена и освобождения заключенных. По его подсчетам, власти Белоруссии выпустили на свободу 16 человек, еще 1,4-1,5 тысячи человек остались в застенках. Среди них есть политзаключенные.

Эта тема обсуждалась в начале 2025 года во время визита заместителя помощника госсекретаря США Кристофера Смита в Минск. По неподтвержденной информации, он встретился с Лукашенко и тремя заключенными. Тогда газета The New York Times анонсировала «грандиозную сделку» между Штатами и Белоруссией.