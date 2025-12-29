Трамп высказался о гибели своих соотечественников на Украине

Президент США Дональд Трамп прокомментировал гибель своих соотечественников на территории Украины. Заявление он сделал во время пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Трансляцию на YouTube-канале вел Белый дом.

Отвечая на вопрос журналистов, американский лидер выразил сожаление в связи с гибелью американцев в чужой стране.

«Печально, что такое могло произойти», — сказал Трамп, говоря об американцах, которые участвовали в боевых действиях на Украине.

При этом он отметил, что среди погибших были и известные люди. Однако, конкретных примеров президент США приводить не стал.

Сразу после завершения переговоров с Зеленским Трамп заявил, что судьба Донбасса в рамках будущего мирного соглашения все еще остается под вопросом.