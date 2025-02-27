Трамп «вышвырнет» недовольных работой Маска министров

Президент встал на защиту предпринимателя на заседании кабинета министров.

«Кто-нибудь недоволен Илоном? Если да, то мы вышвырнем их отсюда», — сказал Трамп.

Члены его кабинета встретили такое заявление аплодисментами. Американский лидер добавил, что большинство министров «не просто счастливы, они в восторге» от Маска.

Ранее бизнесмен в беседе с Трампом сообщил об угрозах, которые поступают ему из-за работы по сокращению государственных расходов. Но если продолжать бездействовать в этом вопросе, США обанкротятся — это неприемлемый вариант.

Также Маск добавил, что на фоне масштабного сокращения государственных служащих власти хотят сохранить необходимые рабочие места и оставить сотрудников, качественно выполняющих свои обязанности.