Трамп выложил видео с Обамой и его женой в виде обезьян

Трамп опубликовывал ролик, где Обама с женой показаны в образе обезьян

Президент США Дональд Трамп выложил на своей платформе Truth Social . видео о нарушениях на выборах 2020 года. В конце ролика он показал Барака Обаму и его жену Мишель в виде обезьян.

В видео, которое длится примерно минуту, говорится об аномалии, связанной с подсчетом голосов. В ролике показано, как в пяти ключевых штатах США его приостановили, а после возобновления произошел неожиданный скачок в пользу Джо Байдена.

Запись внезапно прерывается коротким кадром с лицами Мишель и Барака Обамы, пририсованными к телам обезьян. Комментариев под видео Трамп не оставил.

Ранее Трамп показал видео с бомбардировкой Венесуэлы. В ролике американские вертолеты наносят удары по целям. На запись наложили знаменитую антивоенную песню Fortunate Son группы Creedence Clearwater Revival, которая стала популярной во время войны во Вьетнаме.