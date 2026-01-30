Трамп выдвинул кандидата на пост главы ФРС

Трамп заявил, что выдвигает Кевина Уорша на пост нового главы ФРС США

Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру бывшего члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Кевина Уорша на пост главы агентства. Об этом глава Белого дома сообщил в социальной сети Truth Social .

«Рад объявить, что выдвигаю кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы», — написал он.

Трамп добавил, что давно знает Уорша и не сомневается, что тот способен войти в историю как один из лучших председателей ФРС.

В августе 2025 года Трамп отстранил от должности члена Совета управляющих ФРС Лиз Кук из-за обвинений в ипотечном мошенничестве. В ответ она подала на президента в суд.

Представитель Белого дома Куш Десаи уточнял, что Кук заподозрили в подделке важных финансовых документов и Трамп имел полное право так поступить.