Трамп выдвинул кандидата на пост главы ФРС

Трамп заявил, что выдвигает Кевина Уорша на пост нового главы ФРС США

Jeon Heon-Kyun
Фото: Jeon Heon-Kyun/www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру бывшего члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Кевина Уорша на пост главы агентства. Об этом глава Белого дома сообщил в социальной сети Truth Social.

«Рад объявить, что выдвигаю кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы», — написал он.

Трамп добавил, что давно знает Уорша и не сомневается, что тот способен войти в историю как один из лучших председателей ФРС.

В августе 2025 года Трамп отстранил от должности члена Совета управляющих ФРС Лиз Кук из-за обвинений в ипотечном мошенничестве. В ответ она подала на президента в суд.

Представитель Белого дома Куш Десаи уточнял, что Кук заподозрили в подделке важных финансовых документов и Трамп имел полное право так поступить.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте