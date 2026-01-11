Трамп ввел режим ЧП для защиты доходов от продажи нефти из Венесуэлы

Американский лидер Дональд Трамп ввел режим ЧП для защиты доходов от продажи нефти из Венесуэлы, находящихся на счетах Минфина США. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

«Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в целях защиты нефтяных доходов Венесуэлы», — следует из указа.

Документ защищает средства от ареста или судебного разбирательства. Таким образом глава государства обеспечил сохранность денег для достижения целей внешней политики Соединенных Штатов.

Финансы от продажи нефти, согласно документу, — суверенная собственность Венесуэлы, хранящаяся в США ради дипломатических и правительственных целей.

Ранее Трамп заявил о готовности продавать венесуэльскую нефть России и Китаю.

