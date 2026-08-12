Артзавод в США не выпустил ни одного пригодного снаряда для Украины из-за аварий

ProPublica: получивший от Пентагона $533 млн завод не произвел для Киева снаряды

Пентагон в укоренном порядке, не соблюдая обычные правила, заключил контракты с General Dynamics на производство артиллерийских снарядов для Украины. Только с лета 2024 года компания не смогла выпустить ни одного пригодного боеприпаса, сообщило издание ProPublica со ссылкой на результаты собственного расследования.

Бывшие сотрудники рассказали, что летом 2024 года на артзаводе GD загорались новейшие роботы. Гигантские металлические манипуляторы с захватами вместо рук оказывались в масле, а при перемещении стальных блоков, нагретых до 1800 градусов, воспламенялись.

Армия США финансировала завод. К августу 2025 года компания восемь раз сорвала сроки.

«Это фиаско обошлось американским налогоплательщикам в 533 миллиона долларов. Но армия не привлекла к публичной ответственности ни General Dynamics, ни ключевого турецкого субподрядчика, который поставлял широко разрекламированное, но малопроверенное оборудование для завода», — заявили авторы материала.

Пентагон также не заставил GD вернуть ни цента. Кроме того, компания продолжает управлять заводом и получила новые контракты армии США.

Ранее Пентагон заказал бывшему стартапу — Anduril Industries — разработку программы космических перехватчиков для системы ПРО «Золотой купол».