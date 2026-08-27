Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за риска кибератак

Президент счел поставки зарубежного электрооборудования для энергосетей чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике.

Документ запрещает закупку и установку ряда видов импортной техники — высоковольтных трансформаторов, инверторов для солнечных и аккумуляторных систем, генераторов, устройств релейной защиты и «интеллектуальных электронных устройств». Под ограничения также подпадают критически важное программное обеспечение и цифровые компоненты.

По мнению Вашингтона, такое оборудование может создавать уязвимости для кибератак. Министерство энергетики совместно с другими ведомствами определит условия эксплуатации уже установленной импортной техники, а также сроки и порядок прекращения сделок, подпадающих под действие указа.

Ранее в США ввели полный запрет на импорт иностранных домашних Wi-Fi-роутеров.