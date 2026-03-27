Шпиономания vs домашний интернет: почему Белый дом объявил войну неамериканским роутерам

США

Шпионаж

Пентагон

Интернет

Запреты

Илон Маск

Китай

Азия

Власти США ввели полный запрет на импорт домашних Wi-Fi-роутеров, произведенных за пределами страны. Объясняют все угрозами национальной безопасности. Эксперты при этом уже заявили, что это только увеличит риски кибератак, потому что старые маршрутизаторы не получат обновлений, а новых на рынке не появится.

Домашний Wi-Fi стал угрозой в США

Решение о запрете поставок иностранных роутеров вынесла Федеральная комиссия США по связи (FCC). Ведомство заявило, что внесло маршрутизаторы в список телеком-оборудования, представляющего опасность национальной безопасности.

«Злоумышленники использовали бреши в системе безопасности роутеров иностранного производства для атак на американские домохозяйства, нарушения работы сетей, осуществления шпионажа и кражи интеллектуальной собственности», — говорится в релизе FCC. В комиссии добавили, что получили подтверждение об использовании иностранных роутеров хакерскими группировками Volt, Flax и Salt Typhoon для кибератак на жизненно важную инфраструктуру США.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

Внесение в черный список означает, что произведенным за границей маршрутизаторам закрыли доступ на американский рынок. Из-под ограничений вывели уже работающие в домах американцев аппараты, а также находящиеся на складах. Для зарубежных производителей роутеров предусмотрели процедуру одобрения их продукции. В заявках компании обязали дать подробную информацию о владельцах фирм, данные о членах советов директоров, стране производства компонентов и программного обеспечения. Кроме того, в последнем разделе есть запрос информации о готовности фирмы перенести свое производство на территорию США. Этот пункт эксперты назвали элементом принуждения. Окончательное решение о доступе иностранных роутеров на американский рынок примут профильные управления Пентагона и Министерства внутренней безопасности.

Фото: РИА «Новости»

От запрета роутеров выиграет Маск?

Изучившие американский рынок роутеров журналисты издания The Wired заявили, что под запрет CFF попали большинство производителей, включая отечественные фирмы, так как их производство находится за границей. Единственная компания, которая производит домашние роутеры на территории США, — это принадлежащая предпринимателю Илону Маску Starlink, хотя часть деталей этих маршрутизаторов закупается в странах Восточной Азии. Впрочем, из разъяснений FCC непонятно, а попадут ли под запрет и роутеры Маска. Последствия для рынка США Одним из ведущих поставщиков маршрутизаторов во всем мире считается китайская компания TP-Link, которая занимает более трети всего американского рынка.

Фото: Frank Röder / CHROMORANGE / www.globallookpress.com

Фирма уже находится под судебным следствием по иску генерального прокурора Техаса Кена Пакстона, который заявил, что она дала доступ спецслужбам Китая к роутерам американских пользователей. При этом в компании неоднократно отрицали, что пошли на нарушение закона, и подчеркивали, что давно вывели свое производство из Китая во Вьетнам и даже открыли штаб-квартиру в США. Также в странах Азии производит свои устройства американская компания Netgear, которой тоже придется подавать заявку для ввоза своих устройств. «Мы благодарим администрацию США и FCC за их действия по обеспечению более безопасного цифрового будущего для американцев», — заверил ее представитель.

На фоне новостей по запрету иностранных мессенджеров акции компании на бирже выросли. Инвесторы посчитали, что решение американских властей по ней ударит не так сильно. Менеджер по исследованиям сетевой инфраструктуры и сервисов IDC Брэндон Батлер в комментарии журналистам заявил, что постановление CFF подорвет весь рынок роутеров.

Фото: Sina Schuldt/dpa / www.globallookpress.com

«В ближайшей перспективе многое будет зависеть от того, насколько быстро будут обработаны условные отказы. Любые задержки сократят поставки, а дефицит приведет к росту цен», — подчеркнул эксперт. Кроме того, по оценке Батлера, существует риск, что оставшиеся без возможности сменить устаревший роутер пользователи продолжат ими пользоваться, не получив дополнительных обновлений, обеспечивающих защиту. А это приведет к росту уязвимости устройств перед новыми кибератаками.