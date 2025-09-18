Трамп второй раз за месяц перепутал Армению и Албанию

Президент США Дональд Трамп снова ошибся, перепутав Армению и Албанию, когда обсуждал урегулирование конфликта с Азербайджаном. Это уже второй раз за месяц. Его слова прозвучали в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которую транслирует Белый дом.

«Мы урегулировали конфликт между Абербайджаном и Албанией. Он продолжался годами и, казалось, никогда не будет разрешен», — сказал глава Белого дома, имея ввиду конфликт Азербайджана и Армении.

В прошлый раз Трамп перепутал Армению с Албанией во время интервью телеканалу Fox News.

«Я завершил войны, которые считались неразрешимыми. Азербайджан и Албания. Это продолжалось много-много лет», — сказал Трамп.

После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что Трамп исправил свою оговорку, назвав Армению Албанией, через пост в соцсетях.

«Руководитель любой страны и любой человек исправляет свои оговорки, и президент США сделал это своим постом», — процитировало его РИА «Новости».

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания внесли огромный вклад в развитие планеты. Их влияние трудно переоценить. Он отметил, что оба государства ценят британскую традицию свободы.