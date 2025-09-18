Трамп назвал США и Британию странами, которые сделали больше всего добра

Соединенные Штаты и Великобритания сделали на этой планете больше добра, чем «любые две страны в истории человечества». Об этом на пресс-конференции заявил американский президент Дональд Трамп.

Он отметил, что оба государства ценят британскую традицию свободы.

«Мы всегда будем друзьями», — подчеркнул президент США.

Он назвал Великобританию «великолепными, прекрасными» островами, традиции которых укоренились и в Соединенных Штатах. Также хозяин Белого дома во время пресс-конференции выразил надежду на «хорошие новости» в вопросе украинского кризиса.

Ранее Трамп признался, что хотел быстро урегулировать конфликт на Украине, а также противостояние Израиля и ХАМАС. Он посчитал, что президент Владимир Путин его сильно подвел. По его словам, он собирался быстро прийти к перемирию благодаря хорошим отношениям с руководством России.

Трамп также напомнил, что уже добился прекращения многих конфликтов, которые казались неразрешимыми.