Трамп встретится с Зеленским во Флориде 28 декабря

Axios: встреча Трампа и Зеленского состоится 28 декабря в Мар-о-Лаго

Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским в Мар-о-Лаго. Об этом со ссылкой на украинского чиновника заявил в соцсети X журналист портала Axios Барак Равид.

Встреча двух президентов пройдет в резиденции Трампа в штате Флорида 28 декабря.

Зеленский сегодня утром написал в своем Telegram-канале, что получил от секретаря СНБО страны Рустема Умерова доклад о контактах с американского стороной. Он добавил, что украинское руководство «не теряет ни одного дня».

«Договорились о встрече на самом высоком уровне с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до Нового года», — уточнил президент республики.

Ранее представитель команды Трампа при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер подтвердил, что США надеются на скорое завершение украинского конфликта. По его словам, «окно возможностей» для урегулирования ситуации откроется в следующие 90 дней.

Уитакер добавил, что именно Трамп сыграет в дипломатическом процессе ключевую роль.