Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 в Канаде. О чем пойдет разговор?

Украинский лидер Владимир Зеленский добился организации встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7 в Канаде для продолжения эмоционального шантажа и новых попыток перетащить американского лидера на свою сторону. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог Сергей Станкевич.

Он пояснил, что для Трампа сейчас больше волнует конфликт Израиля и Ирана, поэтому он намерен отойти от проблем Украины и переложить всю ответственность на Евросоюз. Зеленский понял свое шаткое положение и готов на любые шаги.

«Это его любимое занятие — эмоциональный шантаж. Зеленский снова скажет Трампу, что его ни в коем случае нельзя бросать в безнадежном деле и нужно продолжить поставки вооружения. То есть снова потащит американского лидера на свою сторону», — заявил Станкевич.

Политолог добавил, что на саммит G7, кроме главных лидеров, приедут представители более 70 государств и международных организаций. Поэтому Зеленский намерен искать сторонников, чтобы усилить давление на президента США.