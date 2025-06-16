Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 в Канаде. О чем пойдет разговор?
Станкевич: Зеленский готовит эмоциональный шантаж Трампа на саммите G7
Украинский лидер Владимир Зеленский добился организации встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7 в Канаде для продолжения эмоционального шантажа и новых попыток перетащить американского лидера на свою сторону. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог Сергей Станкевич.
Он пояснил, что для Трампа сейчас больше волнует конфликт Израиля и Ирана, поэтому он намерен отойти от проблем Украины и переложить всю ответственность на Евросоюз. Зеленский понял свое шаткое положение и готов на любые шаги.
«Это его любимое занятие — эмоциональный шантаж. Зеленский снова скажет Трампу, что его ни в коем случае нельзя бросать в безнадежном деле и нужно продолжить поставки вооружения. То есть снова потащит американского лидера на свою сторону», — заявил Станкевич.
Политолог добавил, что на саммит G7, кроме главных лидеров, приедут представители более 70 государств и международных организаций. Поэтому Зеленский намерен искать сторонников, чтобы усилить давление на президента США.
Трамп старается дистанцироваться от конфликта и переложить всю ответственность на Европу. У него запланирована отдельная встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, где Трамп согласует, что завершение украинского конфликта — ответственность ЕС. Зеленский хочет этому помешать.
Сергей Станкевич
политолог
Он подчеркнул, что в фокусе внимания Трампа находится конфликт Израиля и Ирана, потому что больше затрагивает интересы США. Проблемы Украины отодвинулись на пятое-шесте место.
О встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского на саммите G7 сообщил сайт Axios со ссылкой на источник в Белом доме. Эту информацию подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он пояснил, что добился договоренностей о встрече во время своего визита в Вашингтон в первой половине июня.
В последний раз Трамп и Зеленский встретились на похоронах папы римского Франциска в соборе Святого Петра в Ватикане. Этот диалог стал первым после конфликта в ходе переговоров в Белом доме.