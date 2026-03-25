Трамп встретится с Си Цзиньпином в Китае в мае

Президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином 14–15 мая. Об этом сообщила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, чьи слова привело РИА «Новости» .

«Я рада сообщить, что давно ожидавшаяся встреча президента Трампа с президентом Си в Китае теперь состоится в Пекине 14 и 15 мая», — сказала она.

По ее словам, ответный визит китайского лидера с супругой, госпожей Пэн, ожидается позднее в этом году. Американский лидер планировал посетить Китай в конце марта, но встречу перенесли из-за военной операции против Ирана.

Ранее замгоссекретаря США по международной безопасности и контролю над вооружениями Томас Динанно сообщил, что Вашингтон ведет обсуждения по стратегической стабильности с Россией и Китаем в рамках «группы пяти». Он оценил их как деликатные дипломатические контакты.