США вступили в переговоры с Россией и Китаем о стратегической стабильности

Представитель Госдепа Динанно заявил о переговорах США с Китаем и Россией

США ведут обсуждения по стратегической стабильности с Россией и Китаем по дипломатическим каналам и в рамках «группы пяти». Об этом на слушаниях в комитете сената по иностранным делам сообщил заместитель государственного секретаря Штатов по международной безопасности и контролю над вооружениями Томас Динанно.

«В рамках „группы пяти“ мы проводим постоянные контакты. Мы ведем деликатные дипломатические контакты, о которых в открытом формате говорить неуместно», — сказал он.

«Группа пяти» включает постоянных членов Совета Безопасности ООН — Россию, США, Великобританию, Францию и Китай.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россию обвиняют в деградации сферы стратегической стабильности, хотя США сами оставили без ответа инициативу президента Владимира Путина о дальнейшем соблюдении заложенных в ДСНВ ограничений.